Kırıkkale'de koca dehşeti...

Edinilen bilgiye göre, Keskin İlçesinde Altıntaş Mahallesi Hüdaverdi Atalım Caddesi’ndeki 2 katlı evde yaşayan Ali ve Özgül Uçaçelik çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. A.A'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi sonucunda Ali Uçaçelik mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşi Özgül Uçaçelik’in (55) karnına sapladı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi.





KOMŞUSUNUN HAYATINI POLİS KURTARDI

İddiaya göre şüpheli Ali Uçaçelik, cinayeti fark eden komşusu Hüseyin Dönmez’i öldürmek için pompalı tüfekle ev ile yaklaşık 300 metre mesafesi olan Keskin Adliyesi'ne kadar kovaladı. Olayı fark eden Adliye binasındaki görevli polis memuru Dönmez’i kurtarmak için binanın içine aldı. Şüpheli, Uçaçelik’in Adliye binasının penceresinden içeriye tüfekle bir el ateş etti. Dönmez'in hayatını kurtaran Polis memuru olay yerine ekip çağırmasının ardından şüpheli Uçaçelik yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden 55 yaşındaki Özgül Uçaçelik’in cenazesi Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



