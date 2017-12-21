Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgesi Kırım'da bir çift, yeni doğan çocuklarına son günlerde popülaritesi gittikçe artan kripto para birimi Bitcoin'in ismini verdi.

Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre 31 yaşındaki baba Oleg, finansal durumunun Bitcoin sayesinde düzeldiğini ve kripto para endüstrisine teşekkür etmek için çocuğuna bu ismi koyduğunu belirtti.

Çift, eğer bir kız çocukları olursa ona da bir diğer kripto para birimi olan Dash'in isminden yola çıkarak Ukrayna'da yaygın bir isim olan Dasha adını vereceklerini söyledi. Çiftin bir sonraki çocukları erkek olursa, tercih edecekleri isim ise Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi olacak.

Bebek Bitcoin'in 3 kilo doğduğu ve sağlık durumunun yerinde olduğu belirtildi.

İlk olarak 2009'da ortaya çıkan Bitcoin, geleneksel merkezi ödeme sistemlerinin dışında blockchain altyapısını kullanarak hızlı ve takip edilemeyen para transferi imkanı sunuyor.

2017 yılında yüzde 900'den fazla değer kazanan Bitcoin 288 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1371 adet kripto paranın oluşturduğu 647 milyar dolarlık piyasanın yüzde 44.5’ini oluşturuyor.

Bitcoin'deki piyasa değeri artışı ve giderek daha fazla insan tarafından yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle, birçok ekonomist ve uzman Bitcoin'i, gerçek finansal ekonomiyle ilgisi olmayan klasik spekülatif bir balon olduğu yönünde uyarılarda bulunmuş ve kripto para borsasına yatırım yapmak isteyenlere dikkatli olma çağrısı yapmıştı.