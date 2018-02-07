Yaşlandıkça cildin sıkı görünmesini sağlayan kolajen üretimi azalmaya başlar. Bu nedenle cildi nemsiz bırakmamak ve cilde iyi bakmak gerekiyor. Yaşla birlikte oluşan kırışıklıkları tamamen önlemenin veya geçirmenin bir yolu yok ancak mevcut kırışıklıkların derinleşmesini önlemek için bazı doğal maske seçenekleri mevcut. İşte kırışıklık önleyici, nemlendirici ve ışıltı veren maske tarifleri...

KIRIŞIKLIK ÖNLEYİCİ CİLT BAKIM KÜRÜ

Malzemeler

2 yemek kaşığı ıhlamur

1 fincan süt

Kırışıklık önleyici cilt bakım kürü nasıl yapılır?

Sütü ısıtıp blender'a koyun. İçine ıhlamuru ilave edip karıştırın. Karışım soğuduktan sonra her gece yatmadan önce cildinize sürün. 15 dakika bekletip yıkayın. Kırışıklık önleyici bakım kürünü haftada iki kez cildinize uygulayabilirsiniz.

NEMLENDİRİCİ BALLI YÜZ MASKESİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı çiçek balı

1 çay kaşığı avokado

1 adet E vitamini kapsülü

Nemlendirici ballı yüz maskesi nasıl yapılır?

Avokado yağı ile balı karıştırın. İçine E vitamini kapsülü ekleyin. Temiz cilde uygulayın. Buhar sonrası uygulamaya özen gösterin. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

KIŞIN PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN 8 ÖNERİ...

IŞILTI VEREN MASKE

Malzemeler

2 yemek kaşığı nar tanesi

Yarım muz

1 tatlı kaşığı bal

3 damla avokado yağı

Işıltı veren cilt bakım maskesi nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri blender'da püre haline getirin. Göz çevresi dışında tüm cildinize uygulayın. 20 dakika bekleyip yıkayın.

KAHVERENGİ LEKELERDEN BASİTÇE KURTULMANIN YOLU!