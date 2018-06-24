Kırklareli seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Kırklareli Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Kırklareli sonuçları gelmeye başladı… Kırklareli il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.66 iken saat 21:20 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 91.8 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kırklareli sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Muharrem İnce: 128.196 oyla yüzde 58.23 - Recep Tayyip Erdoğan: 66.195 oyla yüzde 30.07 - Meral Akşener: 21.410 oyla yüzde 9.72 - Selahattin Demirtaş: 3.078 oyla yüzde 1.40 - Temel Karamollaoğlu: 717 oyla yüzde 0.33 - Doğu Perinçek: 569 oyla yüzde 0.26 oy aldı.



24 Haziran Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 128.196 oyla yüzde 58.23Recep Tayyip Erdoğan: 66.195 oyla yüzde 30.07Meral Akşener: 21.410 oyla yüzde 9.72Selahattin Demirtaş: 3.078 oyla yüzde 1.40Temel Karamollaoğlu: 717 oyla yüzde 0.33Doğu Perinçek: 569 oyla yüzde 0.26

Genel seçime katılımın yüzde 89.99 oranında sağlandığı Kırklareli il genelinde saat 21:21 itibarıyla sandıklar yüzde 89.3 oranında açıldı. 2018 Kırklareli seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 139.484 oyla yüzde 65.16 - Cumhur İttifakı: 66.156 oyla yüzde 30.91 oranında oy aldı. 2018 Kırklareli seçim sonuçları şu şekilde: CHP: 102.793 oyla yüzde 48.02 - AK Parti: 56.124 oyla yüzde 26.22 - İYİ Parti: 35.404 oyla yüzde 16.54 - MHP: 10.032 oyla yüzde 4.69 - HDP: 5.696 oyla yüzde 2.66 - SP: 1.287 oyla yüzde 0.60



Saat 21:21 itibarıyla 2018 Kırklareli seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 139.484 oyla yüzde 65.16Cumhur İttifakı: 66.156 oyla yüzde 30.91CHP: 102.793 oyla yüzde 48.02AK Parti: 56.124 oyla yüzde 26.22İYİ Parti: 35.404 oyla yüzde 16.54MHP: 10.032 oyla yüzde 4.69HDP: 5.696 oyla yüzde 2.66SP: 1.287 oyla yüzde 0.6016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…