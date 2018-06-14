kırklareli ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kırklareli için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

KIRKLARELİ RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Kırklareli'de Ramazan Bayram Namazı Saati: 06.22

KIRKLARELİ İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

KIRKLARELİ 6:22 BABAESKİ 6:23 DEMİRKÖY 6:20 LÜLEBURGAZ 6:22 PEHLİVANKÖY 6:24 PINARHİSAR 6:21 VİZE 6:20

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM GÜNÜNE DAİR BAZI SORULAR

Soru: Bayram namazının şartları nelerdir?

Cevap: Cuma namazının sahih olması için gerekli şartlar bayram namazının sıhhati için de gereklidir. Ancak cuma namazı için hutbe okumak farz, bayram namazı için sünnettir.

Soru: Bayram namazı ne vakit kılınır?

Cevap: Bayram namazı bayramın birinci günü güneşin bir veya iki mızrak boyu yükselmesinden zeval vaktine kadar olan süre içinde kılınır.

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