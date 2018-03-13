Kırklareli'de iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

AA'nın edindiği bilgiye göre, Casim Kabaş idaresindeki öğrenci servisi ile Şahin Muslu yönetimindeki başka bir öğrenci servisi ile Akalar Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11'i öğrenci, sürücüler ile 2 rehber personel ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER