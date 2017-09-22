Kırklareli'nde 71 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 71 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan üç ayrı grubu tespit etti.



Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Pakistan ve Suriye uyruklu 71 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı. Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRKLARELİ