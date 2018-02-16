Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin sahte içki nedeniyle kör olduğu iddia edildi.

AA'nın edindiği bilgiye göre, otogarda açıktan satın aldığı sahte içkiyi evde tüketen B.Y. daha sonrasında rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen B.Y'nin, yapılan tektikler sonrası zehirlenme sonucu kör olduğu belirlendi. B.Y. buradaki ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sahte içkiyi B.Y'ye otogarda otobüs firmasında çığırtkan olarak çalışan A.K'nin sattığı tespit edildi. Sahte içki satıcılığından polis ekiplerince gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER