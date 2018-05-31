657. Kırkpınar Güreşleri ağalığı için açılan koç ihalesini kazanan Ahmet Çetin'in paranın büyük bölümünü ödemediği için ağalığı düşürülünce Edirne Belediyesi Encümeni tarafından yeniden ihale açıldı. Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'in haberine göre İhalenin pazarlık usulü ile 7 Haziran Perşembe günü saat 15.00'de Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi. İhaleye girmek isteyenlerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzları ile belirtilen saatte belediye encümenine başvurmaları istendi. İşin tahmini bedelinin 55 bin, geçici teminatının bin 650 lira olduğu ihaleye katılacakların geçici teminat haricinde 11 bin lira ek teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.

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