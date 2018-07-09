657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin ilk gününde, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazası nedeniyle davul ve zurna çalınmayacak.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneklere göre Kırkpınar davul ve zurnacıları, belediye başkanının belediyeye girişinde karşılama merasimi için hazır bekledi.

Belediyeye gelen Belediye Başkanı Recep Gürkan, davulculara Çorlu'da meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşın yaşamını yitirdiğini bu nedenle bugün davul ve zurna çalınmayacağını söyledi.

Geleneğin devam etmesi için tokmağın bir kez davula sessizce vurulmasını isteyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Öncelikle Kırkpınarımız hayırlı, uğurlu olsun. Akşam biliyorsunuz Çorlu'da meydana gelen tren kazasında 24 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Tabii Kırkpınar da bir gelenektir. 657 yıldır her koşulda devam etmiştir. Ama bugün de davul çalacağımız, zurna çalacağımız bir gün değildir. Ama geleneği de bırakmayacağımız bir gündür. Çünkü her şartta bizim geleneğimiz devam eder. O yüzden hem geleneği sürdürmek hem de kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatırasına saygı göstermek için tokmağımız davulumuza bir kez vuracak, geleneğimizi yaşatmış olacağız ama bugün başka da davul ve zurna çalmayarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarına da saygımızı göstereceğiz.”

Ayrıca davul zurna ekipleri, tren kazası dolayısıyla kollarına siyah kurdele taktı.

Bu arada, bu akşam festival kapsamında düzenlemesi planlanan konserler ile 25 Kasım Stadyumu'ndaki program iptal edildi.

657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, açılışı saati olan 18.00'de toplanacak kortejin sessiz bir şekilde Atatürk Anıtı'na yürüyerek anıta çelenk bırakmasıyla başlayacak.

Festivalin içerisinde yer alan yağlı güreşler ise 13 Temmuz Cuma günü başlayacak. Festival ve güreşler 15 Temmuz Pazar günü sona erecek.