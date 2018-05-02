Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Osman Özonal sağ olarak yakalandı. Teröristin yakalandığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Operasyondaki görevli askerler tarafından çekilen görüntülerde, kırmızı bültenle arandığı belirlenen PKK'lı Özonal´ın teslim olma anı yer aldı.

Operasyonda 'Adil' kod adlı terörist Muhdi Başçı'da etkisiz hale getirilmişti.

MÜHİMMATLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 2 teröriste ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nca başlatılan `Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-20 Operasyonu´ kapsamında Eruh Payamlı köyü kırsalında tespit edilen bir grup bölücü terör örgütü mensubu teröristler, ATAK taarruz helikopterleriyle yoğun ateş altına alınarak, 'Gri' listede arama kaydı bulunan 1 terörist ölü, hakkında `kırmızı bülten´le arama kaydı bulunan 1 terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla birlikte; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait çok sayıda şarjör, çok miktarda fişek, el bombaları, mayın ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, el dürbünleri, sırt çantaları, insansız hava araçlarından gizlenmek için kullanılan şemsiyeler ile çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede icra edilen operasyonlar azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmektedir."

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