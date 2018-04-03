Yeni bir araştırmaya göre; kırmızı et tüketimini kesmek, insanların bağırsak kanserine (kolon kanseri) yakalanma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Leeds Üniversitesi'nden araştırmacılar, ailesinde kanser öyküsü bulunanların kanser risklerini azaltmak için bu önerinin faydalı olabileceğine inanıyorlar.

Daily Mail'de yer alan habere göre; kırmızı et, yüksek doymuş yağ içeriği nedeniyle bağırsak kanserine yol açabilir. Uzmanlara göre; sığır eti veya kuzu eti pişirildiğinde tümöre neden olan kimyasallar meydana çıkabiliyor.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 41 bin 800 kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuluyor. Kadınlarda da en yaygın görülen üçüncü hastalık.

KIRMIZI ET SEVENLERE KÖTÜ HABER!

Önceki çalışmalar, kırmızı ette yüksek oranda doymuş yağ olmasının ve eti pişirirken de tümöre neden olan maddelerin ortaya çıkması üzerine etlerin kansere yol açtığını ileri sürmüştü. Öte yandan geçmişte yapılmış araştırmalar, dışkıda bulunan toksinlerin kolon kanserine neden olabileceğini de ima etmişti. Ancak bunu destekleyen kanıtların sınırlı olduğu kaydedildi.

Çalışmanın yazarı Dr. Diego Rada Fernandez de Jauregui şunları söyledi: “Araştırmamız, bu ilişkiye bakan az sayıda çalışmadan yalnızca biridir. Daha geniş bir çalışmayla daha fazla analiz yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca ailesinde kolorektal kanser öyküsü olanlar için değerli bilgiler sağlayabilir.”

17 yıl süren bu çalışmada; İngiltere, İskoçya ve Galler'deki kadınlar analiz edildi. 32 bin 147 kadın katılımcının 335'inde kolon kanseri ve 152'sinde de rektal kanser tespit edildi.

KIRMIZI ET YERİNE BUNU TÜKETİN!

Sonuçlar kırmızı etin ortadan kaldırılmasının insanların rektal kanser riskini azaltmadığını düşündürse de; kırmızı etin neden sadece kolondaki hastalık riskini artırdığı ise henüz belirsiz.

Bulgular Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlandı.