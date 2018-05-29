Olay, İnönü Caddesi belediye önündeki ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Candan (22) minibüsü ile kırmızı ışıkta beklediği esnada daha önce aralarında husumet bulunan Koray C. tarafından aracın sağ camından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu.

Açılan 5 el ateş sonucu minibüs sürücüsü İsmail Candan olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Araçtaki cesedin görüntüsünü engellemek için minibüsün ön camı kilimle kapatıldı.

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Koray C.'nin polise teslim olduğu öğrenildi. Minibüste ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Candan'ın cesedi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada açılan ateş sonucu yoldan geçen bir aracında zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı Koray C.'nin minibüsün sağ penceresinden 5 el ateş ederek araç sürücüsü İsmail Candan'ı vurma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde Koray C.'nin kırmızı ışıkta bekleyen minibüsün yanına geldikten sonra pencereden 5 el ateş ettiği görülüyor.

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