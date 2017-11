Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?

4 | 14

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Enfeksiyon ve stres anlarında plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşmeye başlıyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.