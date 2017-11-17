Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?

Tam da mevsimi olmasına rağmen sofralarımızda hak ettiği ilgiyi göremeyen kırmızı pancarın faydalarını bir bilseniz! Rengini veren pigmenti, posası, suyu hepsi ayrı faydalara sahip.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren bu bitkinin kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları olduğunu belirterek “Buna karşın hipertansiyon hastaları ‘kan basıncını dengeliyor’ diyerek aşırı tüketmekten kaçınmalı. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içeriyor. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösteriyor.
Yine diyabet hastaları da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemelidir” diyor. Diyabet hastalarının haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi, hipertansiyon hastalarının da günde en fazla 1 su bardağı kadar suyunu içmesinin dozunda olacağını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, kırmızı pancarın 5 faydasını anlattı, turşusunun, salatasının, cipsinin tariflerini yazdı.
Bağışıklığı güçlendiriyor
Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Enfeksiyon ve stres anlarında plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşmeye başlıyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.
Bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor
Kırmızı pancar içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor.
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