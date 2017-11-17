Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?

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Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi

Pancarların dış kabuğunu bir fırça ve su yardımı ile iyice temizleyin ve üzerlerini iki parmak geçecek kadar suda haşlayın. Bu sayede pancarın pembe-mor rengini korumuş olursunuz. Pancarlar yumuşayınca kabuğunu soyun ve 4’er dilim halinde ayırın. Cam bir kavanoza dilimlediğiniz pancarları, sarımsak, tuz, şeker ve pancarın haşlama suyunu da ekleyip kavanozun ağzını iyice kapatın ve kapağı açmadan 1 hafta bekleyin. Ancak yüksek tuz içeriği nedeni ile hipertansiyon hastalarının tüketmesi riskli olabilir.