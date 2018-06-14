kırşehir ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kırşehir için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

KIRŞEHİR RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Kırşehir'de Ramazan Bayram Namazı Saati: 06.01

KIRŞEHİR İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

KIRŞEHİR 6:01 AKÇAKENT 6:00 AKPINAR 6:01 ÇİÇEKDAĞI 5:59 KAMAN 6:02 MUCUR 6:00

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BAYRAM GÜNÜNE DAİR BAZI SORULAR

Soru: Bayram namazının şartları nelerdir?

Cevap: Cuma namazının sahih olması için gerekli şartlar bayram namazının sıhhati için de gereklidir. Ancak cuma namazı için hutbe okumak farz, bayram namazı için sünnettir.

Soru: Bayram namazı ne vakit kılınır?

Cevap: Bayram namazı bayramın birinci günü güneşin bir veya iki mızrak boyu yükselmesinden zeval vaktine kadar olan süre içinde kılınır.

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