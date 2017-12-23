Anadolu’nun ortasında, uçsuz bucaksız bozkırda yer alan 230 bin nüfuslu Kırşehir, yeni bir projeyle vahaya kavuştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kentte bir yandan yeni projelerin inşa faaliyetleri sürerken, diğer yandan da Kırşehir’in kültürel mirası elden geçiriliyor.

Kenti daha yaşanılır kılacak projelerden biri de Kılıçözü Deresi’nin ıslahı. Dere ıslahıyla birlikte oluşturulan Kent Park, Kırşehirlerin suya özlemini de dindirdi. Park, insanların dinlenebileceği, sosyal aktiviteler yapıp vakit geçirebileceği bir alana dönüştü. Eski halinden eser kalmayan Kılıçözü Deresi’nin üzerinde köprüler ve su oyunları alanları yer alıyor.

Aynı zamanda derede gondol ve kanolarla gezinti de yapılabiliyor. “Ahiler Diyarı”nın 9 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yaşar Bahçeci, yeni projelerini anlatırken, Ahi Evran Külliyesi’ni kentin kalbi haline getireceklerini söyledi.

Kılıçözü Deresi

KIRŞEHİR