Kırşehir Valisi Necati Şentürk valilik binasını çıkarak insanlara seslendi. Bir elinde Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar, diğer elinde megafon olan Şentürk, "Musul'a da gireceğiz, Kudüs'e de gireceğiz inşallah. Allah bu milleti var etsin" dedi.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, Kırşehir'de bir grup genç, Şehitler Günü için Çanakkale'ye gidiyordu. Vali onları Zülfikarla, tekbirlerle uğurladı.

EMEKLİYE AYRILDI

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yaş haddi nedeniyle dün emekliye ayrıldı.

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