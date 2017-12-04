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Kış aylarında atkı kullanmak astım krizi riskini azaltıyor

İngiltere'de başlatılan bir kampanyada, kış mevsiminde astım krizi riskini azaltmak için ağız ve burnun atkı sarılarak kapatılması öneriliyor.

04.12.2017 - 07:32 | Güncelleme:

İngiltere'de astım konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu Asthma UK, kış aylarında astım krizini engellemek için ağız ve burnun atkı sarılarak kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Asthma UK, "atkı hayat kurtarabilir" sloganı altında bir kampanya başlattı.

Nemli ve soğuk havanın içe çekilmesinin solunum kanallarını daraltabileceğini ve bunun da her dört kişinin üçünde astım krizi yaşanmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Uzun süre soğuk havanın solunması sonucunda öksürük, hırıltılı soluk alma ve nefes darlığı yaşanabileceği vurgulandı.

İngiltere'de yaklaşık 1 milyonu çocuk olmak üzere 5,4 milyon astım hastası bulunuyor. Geçen yıl 1410 kişi astım nedeniyle hayatını kaybetti.

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