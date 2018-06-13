'Yıldızlı Şarkılar' albümü ile büyük bir başarıya imza atan Yıldız Tilbe, önceki akşam Baltalimanı'nda bir mekanda sanatçı dostlarına iftar verdi. Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, albümde yer alan Merve Özbey, Mabel Matiz, Koray Avcı, Cem Belevi, Derya Uluğ, Elif Kaya, Emrah Karaduman, Selim Çaldıran, İlyas Yalçıntaş, Niran Ünsal, Asil Gök ve Bahadır Tatlıöz'ün dışında Rober Hatemo, Aslı Hünel ve Suat Suna gibi ünlü isimlerde iftara katılarak sanatçıyı yalnız bırakmadı. Tilbe, iftara katılan tüm sanatçılar ile albüm başarısını kutlayarak pasta kesti.

AMERİKA'DAN GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Albümde 'Yalnız Çiçek' şarkısını seslendiren Aleyna Tilki, Amerika'da olmasından dolayı yemeğe katılamadı. Genç şarkıcı, Tilbe'yi FaceTime üzerinden arayıp görüntülü konuştu. Çok mutlu olan Tilbe, "Aleyna'ya şarkı çok yakıştı. Bekliyordum Aleyna'dan böyle bir şey. Çok başarılı. Ülkemizi yurt dışında temsil edeceğine inanıyorum ve etmesini istiyorum" dedi.

"ŞARKI SEÇİMİNE KARIŞMADIM"

Yıldız Tilbe, "Bu albüm insanların son 25 yılını kaplıyor. 1994’den 2018’e kadar yazdığım ve okuduğum parçaların hepsi var. Bu albümde her insanın kendinden bir parça bulduğu şarkılar yer alıyor. İnsanların hayatında daha önceden yeri olan şarkılar olduğu için bu kadar satıldı. Bu şarkıları farklı sanatçıların, yeni sanatçıların söylemesi çok güzel oldu. Çünkü bir yemeği herkes yapar ama herkes farklı yapar. Bu yüzden bu kadar çok sevildi. Aleyna süper, Merve olağanüstü, Ferhat Göçer süper, hepsi çok güzel okudu. Teşekkür yetmiyor herkes istediği şarkıyı seçti, kimseye karışmadım. Bazı şarkıları iki kişi seçti ona da karışmadim. Diğer albüm için 300 şarkım var. 39’u seslendirildi. Ajda Pekkan, 'Kış Güneşi' şarkısını istedi. Niran ve Hande de okuyunca ilk albümde olmak istemedi. Ama bir dahakinde olur diye tahmin ediyorum. Beni sevdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"YILDIZ ABLA'MA SAYGIM SONSUZ"

Albümde 'Vuracak' şarkısını seslendiren Merve Özbey, "Yıldız Abla'nın albümlerini çocukken alıp annemle beraber dinlerdik. Böyle hatırı sayılır bir başarıyı elde etmek de benim için çok büyük bir gurur. Yıldız Ablam böyle güzel sözler yazmasaydı, biz böyle güzel okuyamazdık. Ona saygımdan dolayı elimden ne geliyorsa yaptım. Bir plato da klip çekeceğim. Bugüne kadar okuduğum bütün şarkılarım, kötü bir olayıma denk geliyor, o gün dertli kederli oluyorum. Yıldız Abla'mın şarkısını soylediğim gün de öyleydim. Belki de başarı oradan geliyor. Şarkıyı okumadan önce bu kadar konuşulacağını hiç tahmin etmedim Allah yüzümüze baktı diyelim" ifadelerini kullandı.

ŞARKI PİŞTİSİ

Yemeğe katılan Niran Ünsal, sahneye çıktığı sırada okuyacağı 'Kış Güneşi' şarkısı Hande Yener'in sesinden çalınca kriz çıktı. "Bu değil" diyerek hemen müdahalede bulunan Ünsal, kendi söylediği şarkının bulunmasıyla parçayı seslendirdi.