kış lastiği hangi araçlara zorunlu

Kış lastiği uygulaması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, zorlu hava koşullarında güvenli sürüşü sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu yılda 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle kış lastiği uygulamasına başlandı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yasalaştırılan zorunlu Kış Lastiği uygulamasında araç sahiplerinin iki lastik setine sahip olması gerekiyor. Her yıl kış ayları gelmeden önce yayınlanan genelgeyle ticari faaliyet gösteren araçlarda kış lastiği takılması zorunlu hale geliyor. Ancak bu konuda tam bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Çünkü özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanıp kullanmayacağı net bir şekilde ifade edilmiyor. Ayrıca 1 Nisan’da Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğe göre otomobillere de kış lastiği zorunluluğu getirilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve KHK’da ise sadece yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara ilişkin bir zorunluluk olduğu yer alıyor. Hal böyle olunca da sürücülerin kafası karışık.

ÖZEL ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA MI?

Özel araçlar kış lastiği takmak zorunda mı değil mi Ulaştırma Denizcili ve Haberleşme Bakanlığı bu konuda net bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında özel araçların kış lastiği takmasının zorunlu olmadığı belirtildi.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Bakanlık açıklamasında kış lastiği zorunluluğunun sadece ticari araçlara yönelik bir uygulama olduğu ifade edildi. Kış lastiği uygulaması, eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçları kapsar. Sadece lastik tekerlekli traktörler, iki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar, römork ve yarı römorklar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar kapsam dışında tutulmuş.

KIŞ LASTİĞİNİN FİYATI NE KADAR?

Lastik ebatına göre fiyatlar değişiyor. Ancak otomobillerde çoğunlukla kullanılan 16 ve 17” jantlar için kış lastiği fiyatları ortalama 250 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Jant boyutu büyüdükçe fiyatlarda büyüyor. Mesela 19” bir jant için alabileceğiniz ortalama bir kış lastiğinin tanesi 1.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranır. Bu işaretler bulunamazsa trafik polisinin elinde bulunan “kış lastiği deseni” dökümanındaki desenler lastiklerinizde aranır. Dingil üzerinde bulunan içteki lastikler için de aynı durum söz konusu.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Sürücülerin can güvenliği ve sağlıklı trafik hayatını etkileyen bu düzenleme kapsamında ceza oranı da artırıldı. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan işletmecilere kesilen 625 liralık ceza, 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 lira olacak.

KIŞ LASTİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kış lastiği kışın kar yağsın yağmasın düşük sıcaklıklarda aracın yola tutunmasını artırır, aşırı buzlanma olmadığı sürece aracın kar üzerinde gitmesini ve durmasını sağlar. Özellikle kuru yoldan kaygan yollara (Köprü ve viyadük üstünde buzlanma veya siyah buz vs) ani girişlerde aracı yolda tutar ve riskleri azaltır. Yaz Lastiği aynı şartlarda ve özellikle ani zemin değişikliklerinde aracı yolda tutamaz.

Yaz lastiklerinin malzemesi 7 °C’nin altındaki sıcaklıklarda sertleştiği için yola tutunması azalır. Kış lastiklerinin özel profillerinin yanı sıra, üretildikleri silica esaslı malzeme daha yumuşaktır ve 7 °C’nin altındaki soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırır.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖMRÜ NE KADARDIR?

Kış lastikleri 5 yıla kadar kullanılabilir. Bu süreyi geçen kış lastikleri işlevsel açıdan zayıflayabiliyor. Ayrıca lastikler ağır şartlarda hizmet veriyorsa bu sürenin daha kısa tutulması öneriliyor.

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