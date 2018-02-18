Uludağ'da ellerinde meşale, Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle kayak gösterisi düzenleyen dernek üyeleri basın açıklaması yaptı.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Asbaşkanı Kürşad Yıldız, grup adına yaptığı açıklamada, Güney Kore'deki olimpiyatları yakından takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin 82 yıldır olimpiyatlara katıldığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Harcanan bütçelere bakınca, alınan sonuçlar çok üzücü ve bizleri derinden yıpratmıştır. Bu sonuçlar için kesinlikle sporcularımızı suçlamıyoruz. Sitemimiz, yanlış idare ve yanlış yönetimedir. Olimpiyatta bütçemizin 10'da birine sahip olan ülkeler, şu an bizden çok önde ilerlemektedirler. İran, Kenya, Sırbistan gibi ülkeler geçen yıla kadar bizlerden büyük farklar yerken, şu an 60'ncı 70'inci sıralara giren sporculardan inanılmaz büyük farklar yemekteyiz."

Yıldız, uygulanan sistemin yanlış olduğunu, bir milli sporcu olarak bundan derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Bu işi, bu işin içinden gelene teslim etmeliyiz. Biz bu durumları Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Biz bu kötü gidişatı bu başarısızlıkları protesto amaçlı kayak takımlarını yakıyoruz." ifadelerini kullandı.





Olimpiyat sonuçlarına kayak takımı yakarak tepki gösterdiler!



















Olimpiyat sonuçlarına kayak takımı yakarak tepki gösterdiler!

Dernek Başkanı Yahya Usta da Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bugün kazandıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayacaklarını açıkladı.

Dernek üyeleri, daha sonra çok sayıda kayak takımını ateşe verdi.