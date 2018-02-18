Sanki annesi seneye de giysin diye almış ama kız fazla boy atıp serpilmiş gibi... 7 kez dünya şampiyonu Alman biatloncu Laura Dahlmeier’den ve madalya törenindeki montundan söz ediyorum. Pyeongchang Kış Oyunları’nda 2 altın 1 bronzla kürsüye abone olan Dahlmeier’in, alüminyum folyoya kıstırılmış hissi veren düdük gibi montu içindeki hali gerçekten içler acısıydı. Nitekim Alman basını da onca altın madalya başarısına rağmen olimpiyat takımının giyim kuşamına takmış görünüyor. Mesela Die Welt “Sportif performans mükemmel, moda performansı facia” diye yazıyor. Üst üste iki altın alıp bayrağını çektiriyor, ulusal marşını çaldırıyorsun ve hayatının bu en önemli anında biçimsiz, sakil bir kıyafetle kürsüde dikiliyorsun. Die Welt yazarı haklı olarak Adidas’a yükleniyor: “Kendall Jenner’dan Karlie Kloss’a bütün Instagram ünlüleri sizin markanızla gayet havalı pozlar veriyor da sıra olimpiyat takımına gelince neden estetik bozuluyor? Soçi’deki trajedi devam ediyor. En ihtiyaç duyulan zamanlarda nerede Moda Konseyi? Burada bir ülkenin moda kimliği söz konusu.” HT Pazar'dan Ayşe Özek Karasu'nun haberi...

Sahiden, Alman takımı Soçi Kış Olimpiyatları’nda da bir faciaydı. Açılış töreninde Bogner tasarımı gökkuşağı formalarıyla daha çok papağanları andırıyorlardı. Bu kez tören kıyafetleri daha ağırbaşlıydı: Kasvetli bej anorak ve kırmızı takkelerle. Ama bu sefer de “huzurevinden firar etmiş emekliler çetesine” benzetti Alman medyası kafileyi. Kimine göre de eski Doğu Alman filmlerindeki karakterlere benziyordu sporcular.

Almanların kasvetli görüntüsüne karşılık çok renkli, şenlikli takımlar, tipler mevcut. Mesela Norveç’in erkek curling takımı çiçekli, bayraklı ya da damalı pantolonlarıyla zaten efsaneydi. Sevgililer Günü’nde kalpli pantolon giyip şöhreti perçinlediler. Facebook’ta sayfaları var. Son bıraktığımda sayfada 500 bin like, pistte de her üç renkte üç madalya almışlardı.

Kazakistan’ın hız patencileri ise koyu renklere bürünmüş rakiplerinin yanında bayrak rengi mavi spandeks formalarıyla çok havalı. Meksikalı kayakçıların “Ölüler Günü” esintili kurukafalı tulumları da öyle. Tasarımı Alman asıllı Prens Hubertus von Hohenlohe’ye ait. Prens aynı zamanda Meksika’yı 6 olimpiyatta temsil etmiş bir kayakçı ve “Andy Himalaya and Royal Disaster” adıyla tanınan bir popçu. Soçi 2014’te ‘mariachi’ kıyafetiyle piste çıkmıştı, 55 yaşında.

OLUR MU KIŞ GÜNÜ

2016’da Rio’da Tonga’nın bayrağını taşıyan o dönemin tekvandocusu Pita Taufatofua bu sefer de kayakçı olarak çıktı karşı- mıza. Yine yerel kıyafetiyle taşıdı bayrağı; yani dondurucu soğukta üstsüz ve vücudunu yağlamış olarak. 34 yaşında, kayağı 3 ayda öğrenmiş. 15 kilometre kayaklı koşuyu 114’üncü sırada tamamlamayı başardı da. Bizim milli kayakçılardan Hamza Dursun 92’nci, Ömer Ayçiçek ise 93’üncü oldu.

Açılışta üç kişilik Bermuda kafilesinin kıyafeti de izlerken üşüttü. Kırmızı bermuda ve lacivert blazer giymişler, bacaklar açıkta. Kış günü bu fedakârlık sosyal medyada çok milli bir davranış olarak empati topladı ama bermuda şort, Bermuda’nın milli giysisi bile değil. Zamanında, İngiliz Kraliyet Ordusu sıcak iklime karşı kısa pantolonla donanmış. İkinci Dünya Savaşı sırasında da giysi kıtlığı olduğu için bankalar İngiliz üniformalarını model alıp çalışanlarına iş ortamına yaraşır bermuda takımlar dağıtmışlar. Böylece iş kıyafeti olarak yerleşmiş.

Üstü ya da baldırı çıplaklara karşılık Amerikan takımı pek konforlu. Sporcuların cep telefonlarından kontrol edilen kişiye özel ısıtma sistemi mevcuttu tören giysilerinde. ABD organizasyonu sporcuları sıcak tutmayı o kadar dert etmiş ki, açılış kıyafetlerini hazırlayan Ralph Lauren koca koca eldivenler yapmış. Süet görünümlü püsküllü kovboy eldivenleri hayli alay konusu oldu Twitter’da. “Şahin mi uçuracaksın, ağaç mı keseceksin?” diye soranlar oldu. Mickey Mouse’un ellerine benzetenler de çıktı.