Kısa dönem askerlik yerleri belli oldu

Askerlik görevini kısa dönem olarak yapacak olan vatandaşlar, heyecanla askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Askerlik görevini yerine getirmek için bekleyen milyonlarca birey, an itibarıyla askerlik yerlerini öğrenebiliyor. Peki kısa dönem askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Kısa dönem askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ
Her Türk vatandaşı erkeğin yaşı geldiğinde yapması gereken görevlerden olan zorunlu askerlik kapsamında binlerce vatandaş askerlik görevine başlıyor ve süresine göre askerlik görevini yapıyor. Askerlik görevini kısa dönem olarak yapacak olan lisans mezunu vatandaşlar, merakla askerlik yerlerinin belli olmasını bekliyordu.
"Kısa dönem askerlik yerleri açıklandı mı?" diye araştıran binlerce vatandaş, heyecanla askerlik yerlerinin belli olmasını bekliyordu. Kasım döneminde askere gidecek olan kısa dönem erlerin askerlik yerleri an itibarıyla açıklandı. Askere gidecek olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecekler.
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KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kısa dönem askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, bir yandan da askerlik yerlerinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Kısa dönem askerlik yerlerini öğrenmek isteyen vatandaşların e-Devlet sistemine giriş yapmaları ve ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetini kullanarak sorgulama yapmaları gerekmektedir.
Sorgulamanın ardından vatandaşın nerede askerlik yapacağı bilgisi ekrana gelmektedir ve bu ekran üzerinden teslim olunacak birlik görüntülenmektedir. Aynı zamanda kısa dönem askerlik yerleri askerlik şubeleri üzerinden de öğrenilmektedir.
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