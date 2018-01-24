Kısa dönem askerlik yerleri an itibarıyla erişime açıldı. Askerlik görevini yerine getirecek olan yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği kısa dönem askerlik yerleri için bekleyiş sona erdi. Vatandaşlar, askerlik görevini yerine getireceği birliği öğrenebiliyor. Peki kısa dönem askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranına nasıl girilir? İşte detaylar.

KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (e-DEVLET)

Birçok kamu hizmetinin internet üzerinden yapıldığı e-Devlet Kapısı platformu ile kısa dönem askerlik yerleri de görüntülenebiliyor. Askere gidecek olan ve askerlik vazifesini yerine getirecek olan yüz binlerce vatandaşın beklediği askerlik yerleri, an itibarıyla e-Devlet sisteminden öğrenilebiliyor.

Kısa dönem askerlik yerleri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi gibi istenen bilgiler ile giriş yapmak gerekmektedir. Ardından arama kutucuğuna "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazmak yeterlidir. Arama sonucunda askerlik yeri sorgulama sayfası görüntülenecektir.

Öte yandan aşağıdaki link yardımıyla da kısa dönem askerlik yerleri sorgulama sayfasına doğrudan ulaşabilirsiniz.

KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK İÇİN SEVK EVRAKI NASIL ALINIR?

Askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerleri sorgulama işlemini araştırırken bir yandan da sevk evrakının nasıl alınacağını araştırıyor.

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

ASKERLİK GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEK OLAN VATANDAŞLAR İÇİN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

1) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;

a) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

b) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,

c) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

4) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak – 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart – 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 – 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5) Şubat 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Kısa dönem askerlik yerleri

Kısa dönem askerlik yerleri sorgulama

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e-Devlet kısa dönem askerlik yerleri

e-Devlet kısa dönem askerlik yerleri sorgulama

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