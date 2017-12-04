Kısa mesaj teknolojisi 25 yaşında

1992 yılında gönderilen ilk kısa mesaj, Neil Papworth isimli 22 yaşındaki bir test mühendisi tarafından iş arkadaşına gönderildi. Mesajda “Mutlu yıllar” yazıyordu.

Vodafone ağı aracılığıyla gönderilen mesaj, kişiden kişiye yazılı iletişim devriminin başlangıcı niteliğindeydi.

Kısa mesaj teknolojisi bu tarihten önce de vardı ve Finlandiyalı mühendis Matti Makkonen öncülüğünde geliştiriliyordu.

2015 yılında hayatını kaybeden Makkonen, SMS teknolojinin gelişiminin ortak çabayla mümkün olduğuna inanıyordu. Kısa mesajların günlük hayatta popüler olmasını sağlayan ise bir dönemin en büyük mobil cihaz üreticisi Nokia’ydı.

Günümüzde SMS’in yerini anlık iletişim uygulamaları aldı. 2017’de gönderilen kısa mesajların sayısının 7,89 trilyon olması beklenirken, uzmanlar anlık iletişim uygulamalarından gönderilenlerin 32 trilyona ulaşacağını tahmin ediyor. Portio Research araştırma şirketine göre 2013 yılında 8,16 trilyon kısa mesaj gönderilmişti.

sms

kısa mesaj