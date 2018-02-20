Kısa vadeli borç 2017'de arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, aralık sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 16 artarak 117,7 milyar dolara çıktı. Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,5 artarak 66 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 27,2 artarak 51,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,1 artışla 16,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 17,5 artarak 19,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 2,8 azalarak 16,8 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,9 artarak 13,1 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU 95.6 MİLYAR DOLAR OLDU

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 24 artışla 40,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 11,5 artarak 22 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 17,1 artışla 95,6 milyar dolara çıktı.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar bir önceki yıl sonuna göre yüzde 7,9 artarak 51,1 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,7 artarak 64,8 milyar dolara yükseldi.

Bir önceki yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 41,5 azalışla Aralık 2017 itibarıyla 100 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1 milyar 631 milyon dolar oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4'ü dolar, yüze 31'i avro, yüzde 14,8'i TL ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 20,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,5, Merkez Bankasının yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 83,1 paya sahip olduğu gözlendi.

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, kısa vadeli dış borç istatistiklerinin bankaların "Döviz Tevdiat Hesabı" ile "TL Cinsinden Mevduat" yükümlülükleri kalemlerinde 2011 yılından itibaren güncelleme yapıldı.