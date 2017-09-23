Liseli bir grup öğrenci film çekme hevesiyle yanıp tutuşur ancak filmlerini bir türlü seyirciyle buluşturamaz. Öğrenciler de kendi çözümlerini üretirler. Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar’ın kızı Arya Su Altıoklar’ın başını çektiği liseliler “Madem bizim için bir film festivali yok, biz de kendi festivalimizi yaparız” diyerek KısaKes Film Festivali’ni hayata geçirirler.

Rakamlarla Kısakes 171 ülkeden 2859 film 472 kısa film başvurusu 28 uluslararası finalist 515 bin izleyici 15 üniversite burs ödülü

Liselerarası küçük bir organizasyon olarak başlayan KısaKes Film Festivali, bugün 171 ülkenin katıldığı uluslararası bir festival halini aldı. Pazartesi günü 7’ncisi düzenlenecek KısaKes Film Festivali’nin hikâyesini ve gelişimini kurucularından Arya Su Altıoklar anlattı. HT Cumartesi'nden Emre Acar'ın haberi...

Nasıl başladı bu hikâye?

Babamın sinema sanatına duyduğu aşk bana da geçti. Lisede kısa filmler çekmeye başladım ama az sayıda kısa film yarışması vardı. İnternetten filme ulaşmak gibi bir şey de mümkün değildi. Dolayısıyla sadece annene, babana ve birkaç arkadaşına filmini izletebiliyordun. “Niye biz yapmıyoruz” diye başladı KısaKes. Liselerarası olarak başladı sonra üniversiteye geçince “Aa üniversitelilerin de yok” deyip işi üniversiteye de taşıdık aslında. Şimdi üniversiteyi de bitirdim bakalım ne olacak? (Gülüyor.)

Mezun olduğuna göre sırada mezun vizyon mu var?

Genç sinemacıların film çekme handikapı hâlâ mevcut. Kısakes’i olabildiğince de global yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu sene ödül alan filmlerimizin gösterimini Cannes Film Festivali’nde yaptık. Saraybosna Film Festivali’yle partnerliğimiz mevcut. Kitap okumadan kitap yazamazsın, film festivali görmeden de film festivali düzenleyemezsin. Dünyada ne oluyor diye bakıp yeni fikirlerle daha dinamik bir hale getirmeye, festivali her geçen yıl büyütmeye çalışıyoruz.

Peki bugün ne olacak?

Bu seneki KısaKes Film Festivali’nde bizi neler bekliyor? Yeni gelişen sistemler var. Söylemeyeceğim ama enteresan şeyler olacak. Mesela VR, hayatımızın bütün alanlarına girmeye başladı. Bu sene festivalde ona da yer veriyoruz. İki VR atölyesi, VR hikâye anlatımı ve VR kurgusu üzerine yapıyoruz. Pierre Lapeyrade geliyor Fransız VR yönetmeni. Cannes Film Festivali’ndeki workshop’un aynısını yapacak. Pierre’in workshop’unu dinledikten sonra “VR gerçekten herkesin yapabildiği bir şey mi?” diye düşündük. VR köşesinde özellikle uluslararası film festivallerinden ödüllü filmleri göstereceğiz. VR şu an Türkiye’de daha çok oyun ve reklam konseptinde gidiyor ama film de geliyor artık. Kesinlikle sinemanın yerini tutabilecek bir şey değil, çok farklı şeyler ama bunlara açık olmamız gerekiyor. Genel olarak festivali bir tık daha kısa kesemedik, uzuyor, günler uzuyor ama içerik derinleşiyor ve genişliyor. Uluslararası davetliler daha fazla artmaya başlıyor. Bu parasızlıkta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. (Gülüyor.)

‘KISA FİLMİN BİR SEKTÖR HALİNE GELMESİ GEREKİYOR’

Bu 7 sene içerisinde ulaştığınız kitle, gösterim sayısı ve uluslararası camiadan aldığınız katılım seni tatmin ediyor mu?

Yok, tatmin etse devam etmem, etmiyor. Kısa filmin bir sektör haline gelmesi gerekiyor ki geldi aslında, bunu iyice oturtmak gerekiyor, kanunlarıyla uğraşmak gerekiyor.

KısaKes Film Festivali yarışmasına Amerika’dan olan başvuru, Türkiye’den daha fazla görünüyor. Kısa filmler Amerika’da daha fazla üretildiği için mi yoksa Türkiye’de yeteri kadar üretilmediği için mi bu grafik oluşuyor?

Bu karşılıklı bir şey yani hani film çekmenin hevesinin maalesef burada tam oturmuş olduğunu düşünmüyorum. Sinema bölümüne girip yönetmen olarak çıkmıyorsunuz, film çekip yönetmen olabiliyorsunuz.

KısaKes Film Festivali’nin bir diğer amacı da dünyanın en büyük kısa film festivali olması mı?

Yani en bilineni olur umarım ama en azından filmlere en iyi bakanı olmasını çok istiyorum. Mesela 6 aydır film izliyoruz. 1450 film geldiğinde onları tek tek izlemeniz gerekiyor. 5 ay falan sürdü bunların hepsinin izlenmesi çünkü 5 kere izleniyor. Bu filmlere çok iyi bakılması gerekiyor. Gözünüze güvenip emeklerini gönderiyorlar. En çok istediğim şey en sağlıklısı olmamız. Onun için birazcık daha çaba sarf ediyoruz.

KısaKes 25-30 Eylül tarihleri arasında Feriye Sineması ve Zorlu PSM Skylounge’da..