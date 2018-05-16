İHA'da yer alan habere göre; Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, tasarruf mevduatı raporlarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk üç ayında tasarruf mevduatları 970 milyar 365 milyon 511 liraya yükselirken, geçen yıla oranla yüzde 17,4 arttığı görüldü. Böylelikle, 2017 yılında nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye’nin, kişi başı ortalama tasarruf miktarının 12 bin lirayı geçtiği saptandı.

İstanbul listenin ilk sırasında



ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, tasarruf başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. Yapılan incelemeye göre, 2017 yılında 39 bin 491 haber çıkışı tespit edilirken, 2018 yılının ilk beş aylık diliminde bu sayı 16 bin 610 oldu. 2018 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında İstanbul, 27 bin 881 liralık kişi başına düşen tasarruf mevduatı ile en fazla birikim yapan il olarak listenin en başına yerleşti. Kişi başı tasarruf mevduatı miktarında İstanbul’u, 17 bin 712 lirayla Ankara, 17 bin 549 lirayla Muğla, 16 bin 578 lirayla İzmir ve 12 bin 563 lirayla Antalya takip etti. Böylelikle, söz konusu 5 ildeki tasarruf mevduatlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan il ise, bin 345 lirayla Muş oldu. Muş’u, bin 464 lirayla Hakkâri, bin 473 lirayla Şırnak, bin 484 lirayla Ağrı, bin 603 lirayla Bitlis, bin 720 lirayla da Şanlıurfa izledi. 2017 yılına bakıldığında da Türkiye’deki tüm illerde kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarının bin liranın üzerinde olduğu belirlendi.



Bu yılın ilk üç ayı geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bütün illerde kişi başı tasarruf miktarının arttığı tespit edildi. Söz konusu dönemde, kişi başına düşen tasarruf miktarının en hızlı arttığı il ise yüzde 32,5 ile Şanlıurfa oldu. Böylelikle, geçen yıl ortalama tasarruf miktarı bin 298 lira olan Şanlıurfa’nın bu yıl bin 720 liraya çıktığı gözlemlendi. Şanlıurfa’yı, yüzde 29’la Gaziantep, yüzde 28,6 ile de Mardin izledi.



