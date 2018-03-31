İstanbul Üsküdar Kısıklı'da lüks araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O anları kaydeden bir vatandaş görüntüleri Haberturk.Com whatsapp hattına ulaştırdı. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan TOMA yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER