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6. Dışarısı soğuk olsa da odanızı havalandırın

Kışın ısıtma araçları, ev ve ofis ortamında hem sıcak hem de kuru bir havaya yol açmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için eve ve ofise alınacak nem sağlayıcı cihazlar faydalı olabilir. Kalorifer peteklerinin üzerine konulan suluklar, kaynatılan suyun oda içerisinde bir süre bekletilmesi veya odanın havalandırılması da içerideki havanın kurumasının önüne geçmektedir.