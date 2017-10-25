Kışın doğum yapan kadınlar daha şanslı

Kışın getirdiği birçok doğal zorluğun aksine bu mevsimin yeni anneler için daha makul bir dönem olduğu belirlendi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İngiliz bilim insanları, gelecek aylarda bebek doğurmaya hazırlanan anne adaylarının, yazın doğum yapanlara nazaran daha düşük seviyede doğum sonrası depresyona yakalandığını açıkladı. Bunun da sonuçla ilişkisi şöyle açıklandı: “Kışın evde daha çok zaman geçiren aile üyeleri yeni anneye daha çok destek veriyor. Türkiye’de doğum sonrası depresyona yakalanma riski yüzde 10 ila 15 arasında.”