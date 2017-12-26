Kış aylarında cilt, soğuk havaya uyum sağlamaya çalışarak kan dolaşımını azaltır. İHA'nın haberine göre; bu durum, ter ve yağ bezlerinin az çalışmasına, cildin ihtiyaç duyduğu antioksidanları almamasına sebep olur. Ayrıca soğuk havalarda cilt kuruluğu, cildin yağ kaybetmesinin en büyük sebebi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Veysel Murat İnaç, kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gereken 10 önemli öneri hakkında bilgi verdi.

1- Kapalı ve havasız ortamları nemlendirin

Kış mevsiminde havaların soğuk olması nedeniyle evler, iş yerleri, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanlar genellikle yeteri kadar havalandırılmamaktadır. Klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan bu alanlar nemsiz kalarak cildin kurumasına, çatlamasına neden olur. Bu durum da çeşitli egzama türlerini tetikleyebilir. Bunun önüne geçmek için kapalı ve havasız ortamlarda oda nemlendiricileri kullanılabilir, kalorifer gibi ısıtıcıların üzerine ıslak havlu veya kap içerisinde su konulabilir ve ortam günün belli saatlerinde havalandırılabilir.

2- Kurumayı hissettiğiniz anda nemlendirici krem kullanın

Cildin, özellikle de yüzün kurumasını engellemek amacıyla krem içerikli yağlı sabun veya jeller kullanılabilir. Soğuk havalarda sokağa çıkmak ve yürümek gerekiyorsa, özellikle kuru cilde sahip olanlar mutlaka nemlendirici krem kullanmalıdır. Ayrıca kişi yolda, otobüste, metroda veya ofiste ellerindeki, yüzündeki kuruluğu fark ettiği anda nemlendirici krem uygulamaktan çekinmemelidir.

Yağlı ciltler soğuğa karşı dayanıklıdır ancak nem dengesini sağlamakta sıkıntı yaşarlar. Yağlı ciltlere sahip olanlar, yağ içerikli kremler kullanmak yerine nemlendirici kremler kullanmalı, bunu da gün içerisinde değil, uyumadan önce yapmalıdırlar.

3- Doğru beslenme cilt bakımına yardımcı olur

Kış aylarında doğru beslenmek, cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri almak cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. Böylelikle yapılacak cilt bakımları daha etkili olur. Kış aylarında cilt daha çok omega3’e ihtiyaç duyduğu için balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca taze sebze ve meyveler de sofralardan eksik edilmemelidir. Sağlıklı beslenme, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlayarak cilde parlaklık verdiği unutulmamalıdır.

4- Önce sıcak, sonra soğuk suyla ciltte şok etkisi yaratın

Özellikle sabahları uykudan uyandıktan sonra eller ve yüzler yıkanırken sıcak su ile başlanıp, durulama sırasında soğuk su kullanılabilir. Bu durum yüzde şok etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. Hızlanan kan dolaşımı ise yağ ve ter bezlerini harekete geçirerek cildi yumuşatır. Bu andan itibaren nemlendirici krem kullanılacaksa içeriğinin bitkisel protein ve peptid olduğuna dikkat edilmelidir. Bu içeriklere sahip kremler cildin daha çok nefes almasını sağlar.

5- Kışın banyoda 20 dakikadan fazla durmayın

Soğuk kış aylarında sıcak banyo pek çok insana cazip gelebilir ancak ortalama 20 dakikadan sonra sıcaklık cildin yağ dengesini yok etmeye başlar. Bu yüzden suyun sıcaklığı düşürülmeli ve banyo süresi 20 dakikanın altında tutulmalıdır. Ayrıca banyondan sonra vücuda nemlendirici kremler uygulanabilir.

6- Dudaklarınızın da nemli kalmasını sağlayın

Dudakların yağ üretme özelliği olmadığından ciltte kurumaya en müsait bölgelerdir. Bu yüzden özellikle dudaklarının kuruluğundan şikayetçi olanlar balm adı verilen ürünleri kullanabilir, gece yatmadan önce de nemlendirici krem uygulayabilir. Kuruyan dudaklar tükürükle ıslatılmamalı ve ısırılmamalıdır.

7- Bulaşık yıkarken eldiven kullanın

Kışın, soğuktan en fazla eller etkilenir. Özellikle bulaşık-çamaşır ellerle yıkamak zorunda kalınıyorsa, ellerin deterjan ve soğuk suyla temas etmemesi için eldiven kullanılmalıdır. Sonrasında ellere nemlendirici kremler sürülerek bakımı yapılarak çatlaması önlenebilir.

8- Cilde peeling uygulayın

Pul pul dökülen ciltlere fondöten uygulanması, cildin daha kötü görünmesine sebep olur. Bu durumda cilde peeling uygulanabilir. Anti-aging etkili, nemlendirici içerikli gece kremleri kullanılabilir. Peeling için en doğru zaman kış mevsimi olduğu da unutulmamalıdır.

9- Pul pul dökülen cilde fondöten uygulamayın

Kışın cildiniz pul pul dökülüyorsa, bunu fondöten ile kapatamazsınız. Aksine fondöten sürerek daha kötü görünmesine neden olursunuz. Yüzünüze düzenli olarak peeling yapmalı, zengin içerikli bir gece kremi kullanmalı ve mümkünse nemlendirici içeren, leke önleyici, anti-aging etkili, güneş koruma faktörlü fondöten etkili bitkisel kremleri seçmelisiniz. Unutmayın kış aylarında güneş aktivitesinin az olduğu bir dönemde peeling uygulanması daha doğru olacaktır.

10- Cildinizle baş edemiyorsanız doktora başvurun

Kışın cilt sağlığı için kullanılan tüm ürünlerin besleyici değerlerinin yüksek olduğuna dikkat edilmeli ve her bölge ve cilt tipi için uygun ürünler kullanılmalıdır. Cilt, her şeye rağmen soğuk havadan etkilenmeye devam ediyor, hatta kötüleşiyorsa mutlaka bir cilt hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.

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Dr. Veysel Murat İnaç

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