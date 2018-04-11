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2. Cildinizi sabah akşam temiz tutun

Hava kirliliği ve makyaj gün içinde cildin kirlenmesi ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle temizleyici ürünleri düzenli olarak günde 2 kez uygulamaya özen gösterilmelidir. Dermatoloji uzmanı tarafındanönerilen,cilt yapısına uygun ürünlerle temizlenen ciltte siyah nokta ve sivilce görülme riski azalır. Bu alışkanlık yaşlanmanın ciltteki etkilerinin önüne geçilmesi için önemli bir adımdır.