Kişisel bakımda 'organik devrim'

Naturalhayat.com ortaklarından Uğur Eyi, raflardaki organik kozmetiklerin sayısı sadece Türkiye’de değil, dünyada da artış gösterdiğini belirtirken, sözlerine şöyle devam etti:

"Organik ve doğal olduğu iddia edilen ürünleri alırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var, o da ürünün organikliğini tescilleyen sertifikalar. Sadece bazı zararlı kimyasalların kullanılmıyor olması, ürünün organik olması için yeterli değil."

Uğur Eyi, Türkiye’deki organik yönetmeliğinin Avrupa Birliği ile aynı standartları taşıdığını, ancak organik tarım içinde tekstil, temizlik ve kozmetik ürünlerine uygun standart bir yönetmeliğin bulunmadığından bu işi sertifika kuruluşlarının üstlendiğini söyledi. Eyi, "Dünyanın en bilinen altı sertifika kuruluşu; Almanya’dan BDIH, Fransa’dan ECOCERT ve Cosmebio, İngiltere’den Soil Association, İtalya’dan ICEA ve Belçika’dan Bioform bir araya gelerek uzun çalışmalar sonucunda COSMOS-Standard isimli bir protokol oluşturdular ve kendi standartlarını belirlediler" dedi.

Naturalhayat.com ortaklarından Uğur Eyi, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Organik ve ekolojik aynı anlamı taşıyor. Bir ürünün organik olması için, yüzde 95’inin organik tarımla üretilmiş hammaddelerden, yüzde 5’ininse izinli kimyasallardan oluşması gerekiyor. Doğal içerikte, yine yüzde 95 doğal içerik gerekiyor ama bu doğal ürünlerin tamamının organik olması gerekmiyor.



Son yıllarda güneş kreminden saç boyasına herşeyin organiği var. Kadınlar ve erkekler için anti-aging, yüz, vücut, el, ayak bakımı ve makyaj ürünleri, bebek bakım ürünleri, güneş koruyucuları ve ev temizlik ürünleri gibi. Piyasada her ihtiyaca uygun, sertifikalı, organik ve doğal içerikli onlarca marka var."

Geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan ve sektöre '' Organik Ürünler Merkezi’’ sloganıyla giriş yapan Naturalhayat.com markası, internet mağazası üzerinden organik sertifikalı ve doğal ürünleri, uygun fiyatlarla tüketici ile buluşturmayı hedefliyor.

Markanın en iddialı olduğu konu organik sertifikalı ve doğal kişisel bakım ürünleri. Organik sertifikalı ve doğal makyaj, saç ve cilt bakımı ürünlerinin yanı sıra ev temizliği, ev kozmetiği, bebek ve çocuk ürünleri ile oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Naturalhayat.com, bünyesinde sadece organik ve ekolojik sertifikalı ve doğal ürünler üreten markaları barındırıyor.

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