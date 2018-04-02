iOS 11.3 sürümü en sonunda Apple kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Her ne kadar daha önce yaşanan batarya yavaşlatma skandalı yüzünden yeni sürümün en dikkat çeken özelliği pil sağlığı ayarları olsa da, iOS 11.3 sürümü aslında bundan çok daha önemli bir yeniliğe sahip.

Apple tarafından iOS 11.3 sürümü ile servis edilen bu yeni özelliğin önemi, Facebook'un Cambridge Analytica skandalından sonra bir kat daha artmış vaziyette. Öyle ki artık iOS 11.3 kullanıcıları, Apple'ın verileri ne zaman ve nerede kullandığını öğrenebilecek.

Herhangi bir Apple uygulaması (örneğin iTunes) tarafından depolanan verilerin, ne amaçla depolandığı veya nerede kullanıldığı soruları artık yanıtsız kalmayacak. Bu hamleyle kişisel verilerin korunması konusunda ne kadar hassas olduğunu göstermeyi amaçlayan Apple, yeni özelliği sayesinde telefon yavaşlatma hadisesiyle kaybettiği güveni de yeniden toparlamak istiyor.