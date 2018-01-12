Kıskançlık dişlere zarar veriyor!

Diş sıkmasının genellikle psikolojik kaynaklı bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, “Agresif, aceleci, titiz kişilerde diş gıcırdatması daha sık görülür. Ayrıca duygusal stres, kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabilir” dedi.

KUVVETLİ PİŞMANLIK VE KISKANÇLIK DİŞ GICIRDATMASINA NEDEN OLUYOR

Yetersiz ve dengesiz beslenme, parazitler ve endokrin bozukluklarının da diş sıkmasına neden olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Murat, “Diş yapısında doğuştan bozuklukların olması veya sonradan yapılan protez ve dolgulardan kaynaklanan bozukluklar diş sıkmasına neden olabilir. Ancak uyurken diş sıkma genetik bir hastalık değildir” dedi. Bora Murat, sinüzit hastası çocuklarda da diş gıcırdatmasının gözlemlendiğini söyledi.

GENÇ ERİŞKİNLER YÜZDE 50 ORANINDA DİŞLERİNİ SIKIYOR

Kadın ve erkeklerde diş sıkmasının görülme oranında belirgin bir farkın olmadığını ancak 20-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde daha çok görüldüğünü söyleyen Diş Hekimi Murat, “Diş sıkması genç erişkinlerde yüzde 50 civarında görülürken, bu oran çocuklarda yüzde 15 civarında” dedi.

DİŞ GICIRDATMASINDA ÖNCELİKLE DİŞ YAPISINDAKİ PROBLEME BAKILMALI

Diş gıcırdatması tedavisinde birinci basamağın diş sıkmasına neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi olduğunu belirten Diş Hekimi Murat, “Öncelikle fiziksel muayene yapılmalı ve diş yapısında bir problem varsa buna göre tedavi programı hazırlanmalı. Çoğunlukla diğer tedavi basamaklarına gerek kalmadan sadece diş yapısındaki bozukluklar giderilerek sorun ortadan kaldırılabiliyor” açıklamasında bulundu.

GEREKTİĞİNDE İLAÇ TEDAVİSİ DE UYGULANABİLİYOR

Diş ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılması için çene eklemi rahatsızlığı tanısının konduktan sonra tedavinin planlandığını söyleyen Diş Hekimi Murat, “Tedavi, kas egzersizleri gibi fiziksel bir yaklaşımı, gerektiğinde ilaç tedavisini ve çene ilişkisini ideale taşıyan mekanik yaklaşım içeriyor. Bu amaçla mekanik destek olarak splintler hazırlanıyor. Oklüzal splint genellikle sert akrilikten yapılan, bir arktaki dişlerin kesici ve çiğneyici yüzeylerini kaplarken karşıt arktaki dişlerle teması sağlayan, takılıp, çıkarılabilen bir apareydir. Splintlerin şikâyetleri ortadan kaldırması hem hastayı rahatlatır hem de kapanışın yeniden düzenlenmesini sağlar” dedi.

Tedavi süresince hastaların çenesini yoracak aşırı hareketlerden kaçınmaları ve diş sıkmasının temel sebebi olan stres faktörünü gerekirse psikolojik destek alarak ortadan kaldırmaları gerektiğini belirten Diş Hekimi Murat, diş sıkmasının sonuçlarını şöyle sıraladı:

DİŞ SIKMANIN SONUÇLARI

* Dişlerde aşınma, çiğneme yüzeylerinde düzleşme

* Uygulanan kas kuvveti sonucu yüzeyde ve diş eti kenarına yakın bölgelerde kırıklar

* Uyurken dişlerin gıcırdatılması sonucu çıkan yüksek ses

* Dişlerde hassasiyet

* Ağız açma sırasında veya çiğneme yaparken zorluk çekilmesi ve ağrı duyulması

* Kulak, şakak ve yanaklarda ağrı hissi, kulak çınlaması

* Boyun ve baş ağrısı

* Anormal eklem sesleri

* Çenenin kitlenmesi veya yerinden çıkması

* Çenelerde devamlı bir gerginlik ve yorgunluk hissi

* Isırmada bir değişiklik meydana gelmesi

* Yüzde şişlik, asimetri