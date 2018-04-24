Tam 9 saat süren yargılama sonunda 1.Piyade Er Eğitim Tugayının üst düzey subay ve astsubayların yanı sıra Rota Yemek Şirketi Genel Müdürü ve çalışanların beraat istemi talebi mahkeme heyeti başkanı tarafından reddedildi ve dava 2 Ekim'e ertelendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet ünsal'ın haberine göre, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen yıl 1 askerin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda askerin zehirlenmesine ilişkin açılan davanın görülmesine Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 8 ila 15 yıl istenen 35 sanıklı davanın ilk duruşmasında şirket sahipleri, çalışanları ve askeri personel savunma yaptı. Sanık avukatları, müvekkillerin "suç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, görevi ihmal" suçundan değil sadece "görevi ihmal suçundan yargılanması için dosyaların ayrılması talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesinin ardından sanıklar savunmalarına geçti. Sanıklardan Mutfak Kontrol Teşkilatı Komisyon Başkanı Alper Akyol, askerlerin etkilendiği hindi etinin hangi şartlarda muhafıza edildiğini görmediğini söyledi. Akyol, Rota yemek şirketinin yükümlülüklerini kontrol etmekteki görevini tam olarak yaptığını illeri sürdü.

''İLGİLİ MAKAMLARA UYARIDA BULUNDUM''

Kısım amiri olan sanık Astsubay Asım Şevki ise yemek şirketi ile ilgili daha önce ilgili makamları uyardığını ifade ederek "Ben buraya mal saymanı olarak göreve geldim. Ama yönetmenliğe aykırı olarak hiçbir eğitim almadan kısım amiri olarak burada görevlendirildim. Ardından sözleşmede yaptığım incelemede 'gıda zehirlenmesi olmadığı müddetçe sözleşmenin feshedilemeyeceği' maddesini gördüm. Bu konuda ilgili makamlara birkaç uyarıda bulundum. Yaşanan zehirlenme vakasından sonra bu maddelerin sözleşmeden çıkarılması benim görüşümün ne kadar haklı olduğunun kanıtıdır. Zaten benim sözleşmeyi fesih etme ile alakalı bir yetkim yok" dedi.

''SU İÇİNCE KARNIM AĞRIYORDU''

Sanık aşçı Cezmi Elciz de zehirlenmelerin kışla suyundan olabileceğini iddia ederek "O gün yemekte sunulan hindileri kasaphanenin klimasının önünde duruyordu. Soğuktu. Bir buçuk saat ön hazırlık yaptık sonra hindileri tepsilere koyarak fırına verdik. Teslim ettiğim sırada bana 'Hindileri çok güzel pişirmişsin.' dediler. O gün yemekte ben de yedim ancak o gün kışladan su içmedim. Çünkü kışladan su içince karnım ağrıyordu.O gün ben de yedim ancak kışladan su içmedim. Çünkü kışladan su içince karnım ağrıyordu" diye konuştu.

SALMONELLA VİRÜSÜ BULUNMUŞTU

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 6'sı asker 48 kişi gözaltına alınmıştı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki bir askerin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda askerin gıda nedeniyle zehirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında şirket sahibi ve askeri personellerin de bulunduğu 35 kişi hakkında "suç taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak, görevi ihmal" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, Ege Müfreze Komutanlığınca Batı Kışla'da 21, 22 ve 23 Mayıs 2017 tarihlerinde yenilen bütün öğünlerden numune alınarak askeri yetkililerce THSK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Tüketici Güvenliği Laboratuvarlarında inceleme yapıldığı, incelemede hindi sote eti ve salçalı makarnada "salmonella" virüsü tespit edildiği belirtilmişti.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıkların beraat istemlerini yerinde bulmazken, dinlenmesi gereken bazı sanıkların bir sonraki duruşmaya polis marifetiyle getirilmesine ve davanın 2 Ekim'e ertelenmesine karar verdi.

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