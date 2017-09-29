Malzemeler

5 kilogram kırmızı biber

1 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz



Kışlık kırmızı köz biber nasıl yapılır?

Kırmızı biberlerin iç çekirdeklerini ayıklayın. Kırmızı biberleri kesmeden fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında közleyin. Közlediğiniz kırmızı biberleri fırından çıkartın (Sıcaklığıyla kabukları daha kolay soyulacaktır)Bu nedenle soğumadan biberlerin kabuklarını hemen soyun. Kabuklarını soyduğumuz kırmızı biberleri kavanozlara yerleştirin içerisine bir diş sarımsağı doğrayarak ekleyin. Göz kararı tuz serpin ve sıkıca ağzını kapayın. Kışlık köz biberleriniz hazır! Afiyet olsun.

Kışlık köz kırmızı biber

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