Kist nedeniyle 2,5 kilogram olan böbrek ameliyatla alındı

Şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki diyaliz hastası Bekir Karaçam'ın, kist nedeniyle 43 santimetre ve 2,5 kilogram ağırlığa ulaşan böbreği ameliyatla alındı.
AA'nın haberine göre; 13 yıldır böbrek hastası olan Karaçam, böbreklerinde oluşan kistler nedeniyle zor zamanlar yaşamaya başladı. Böbrek nakli olmak için sırada beklerken, geçmeyen karın ağrıları üzerine hastaneye başvuran Karaçam'ın, neredeyse yeni doğan bir bebek boyutuna ulaşan böbreği doktorları da hayrete düşürdü.
Yaşadıklarını anlatan Karaçam, 2004'te böbrek rahatsızlığı teşhisi konulduğunu ifade ederek, iki yıldır diyalize girdiğini söyledi. Böbreklerinde genetik bir rahatsızlıktan dolayı kistler oluştuğunu, bunun da böbreğinde büyümeye neden olduğunu dile getiren Karaçam, "Aşırı derece büyüdüğü için mide ve bağırsağım çalışamaz hale geldi. Nefes alamıyordum. Ameliyat olalı bir hafta oldu, şu an çok rahatım. Bir böbreğimi aldılar diğer böbreğimde de kist var, onu da takip ediyorlar" dedi.
"BÖBREĞİMİN BÜYÜK OLDUĞUNU HİSSEDİYORDUM"
Karaçam, böbreğindeki kisti gördüğünde çok şaşırmadığını dile getirerek, "Sağ böbreğimdeki kist de ona yakın. Resimde baktığımda 43 santim olduğunu söylediler. Çıkan büyüklüğe şaşırmadım çünkü elimle ne kadar büyük olduğunu hissediyordum. Son 3-4 aydır çok sıkıntı veriyordu. Tahliller yapıldı ve ameliyat olmam gerektiği söylendi" ifadelerini kullandı.
Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selahattin Bedir de "Oldukça büyük bir kitle böbrek olarak çıktı, 43 santim civarında. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de böyle bir vaka yok. Bu kadar büyük bir kitle böbrek görmedik. Şu anda hastamızın durumu iyi" şeklinde konuştu.
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