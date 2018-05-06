Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Emine Temizel (60) özel bir hastanedeki ameliyatta doktorun karaciğerindeki kist yerine yağ bezesini aldığını iddia ederek, şikayette bulundu.

DHA'nın haberine göre; Temizel, doktorun ameliyat sonrası kist olmadığını gördüğünü belirterek yağ bezesini aldığını söylediğini, daha sonra tespit edilen kitlenin Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyatla alındığını kaydetti.

KİTLE YERİNE YAĞ BEZESİNİ ALDILAR

Başiskele'de oturan Emine Temizel, geçen yıl Ağustos ayında ağrıları nedeniyle İzmit'te özel bir hastaneye gitti. Yapılan incelemede Temizel'in karaciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Emine Temizel ameliyata alınarak, yağ bezesi alınarak iki gün sonra taburcu edildi. Ağrıları artınca Aralık ayında özel bir hastaneye giden Temizel'in karaciğerinde kist tespit edildi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden Emine Temizel'in karaciğerindeki kist ameliyatla alındı. Emine Temizel, kist yerine yağ bezesini alan özel hastanedeki doktor hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

Karaciğerindeki kisti almayan doktor hakkında şikayetçi olduğunu söyleyen Emine Temizel, "Bir gün rahatsızlanıp doktora gittim. Doktorum bana, 'Biraz zor yerde ama alırız' dedi. Biz karar verdik ve ameliyat oldum, 'Kitle yoktu yağlanma vardı' dedi. Parçayı aldı patolojiye gönderdi. 2 gün sonra taburcu oldum. Başka bir özel hastaneye gittim, kontrolde kitlenin aynen orada durduğunu söylediler. Bu durum üzerine beni üniversite hastanesine sevk ettiler. Üniversite hastanesinde tekrar ameliyat oldum. Psikolojim tamamen bozuldu, ilaç kullanıyorum. Çok zorluklar çektim hastanelerde. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek doktordan şikayetçi oldum" dedi.

EŞİNİN TEDAVİSİ İÇİN İNEĞİNİ SATTI

Bahadır Temizel ise eşinin tedavisi için ineğini sattığını belirterek, "Eşim daha öncesinde bağırsak ameliyatı olduğu için güvendiğimiz doktora gittik. Bize, 'Ben ameliyat ederim ama biraz tehlikeli yerde' dedi. Ameliyat olduktan uzun bir süre sonra özel hastaneye gittik, film çekildi ve kitleye hiç dokunulmadığı söylendi. Ben de bunun üzerine tekrar üniversite hastanesine durumumu anlatmak için gittim. Biz şikayet için dilekçe verdik. Ben emekliyim, parayı vermek için 6 bin TL'lik ineğimi 3 bin TL'ye sattım. Eşimin psikolojisi, benim psikolojim bozuldu. Burası özel hastane. Bizi para için ameliyat etti. Şikayetçi olduk" diye konuştu.