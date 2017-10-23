'Kistik fibrozis' hastalığına dikkati çekmek için koştular

İzmir'in Bornova ilçesinde "Kistik fibrozis" hastalığına dikkati çekmek isteyen, oğlu da aynı hastalığa yakalanan Gökhan Güneri tarafından düzenlenen etkinlikte, aynı hastalığı taşıyan ve onlara destek olmak isteyen birçok kişi, Yakaköy mevkisindeki ormanlık alanda bir araya geldi.

AA'nın haberine göre; müzik eşliğinde ısınma hareketleri yapan grup, daha sonra oluşturulan parkurda koştu.

Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, 5,5 kilometrelik parkurda ilk olarak köpekleriyle koşan yarışmacılar start aldı. Daha sonra da 7,5 kilometrelik parkurda çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar ter döktü.

Güneri, yaptığı açıklamada, kistik fibrozis hastalığının nadir görüldüğünü, bu hastalığa dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Hastalıkla ilgili seslerini duyurmak istediklerini belirten Güneri, "Sağlık Bakanlığımıza ve gerekli mercilere seslenmek istiyoruz. Bütün hastanelerimizde nadir görülen hastalıklarla ilgili birimler kurulmasını kistik fibrozis tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması için çalışmasını istiyoruz. Türk bilim insanlarına, araştırmacılarına seslenmek istiyoruz, lütfen nadir görülen hastalıklarla ilgili laboratovarlarında çalışmaya başlasınlar." diye konuştu.

Pelin Şengül de kistik fibrozis hastalarına destek vermek için etkinliğe katıldığını, herkesin bu konuda duyarlı olmasını arzuladığını ifade etti.

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kalıtsal hastalık olan kistik fibrozis, hücre zarındaki su ve tuz geçişini, solunum yolları, pankreas, mide-bağırsak sistemi ve ter bezleri başta olmak üzere vücudun tüm salgı sistemlerini etkiliyor.

Vücutta salgılanan sıvı içeriğinin değişmesi, akciğerlere dirençli enfeksiyon ajanlarının kolayca yerleşmesine neden oluyor. Bu da müzmin iltihaba ve akciğerlerin uzun dönemde harap olmasına yol açıyor. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte erken tanı ve etkili tedavi yöntemleriyle hastalar keyifli ve aktif hayat yaşayabiliyor.

Hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için gen tedavileri araştırılıyor.

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