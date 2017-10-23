'Kistik fibrozis' hastalığına dikkati çekmek için koştular

İzmir'in Bornova ilçesinde "Kistik fibrozis" hastalığına dikkati çekmek isteyen, oğlu da aynı hastalığa yakalanan Gökhan Güneri tarafından düzenlenen etkinlikte, aynı hastalığı taşıyan ve onlara destek olmak isteyen birçok kişi, Yakaköy mevkisindeki ormanlık alanda bir araya geldi.
AA'nın haberine göre; müzik eşliğinde ısınma hareketleri yapan grup, daha sonra oluşturulan parkurda koştu.
Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, 5,5 kilometrelik parkurda ilk olarak köpekleriyle koşan yarışmacılar start aldı. Daha sonra da 7,5 kilometrelik parkurda çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar ter döktü.
Güneri, yaptığı açıklamada, kistik fibrozis hastalığının nadir görüldüğünü, bu hastalığa dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Hastalıkla ilgili seslerini duyurmak istediklerini belirten Güneri, "Sağlık Bakanlığımıza ve gerekli mercilere seslenmek istiyoruz. Bütün hastanelerimizde nadir görülen hastalıklarla ilgili birimler kurulmasını kistik fibrozis tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması için çalışmasını istiyoruz. Türk bilim insanlarına, araştırmacılarına seslenmek istiyoruz, lütfen nadir görülen hastalıklarla ilgili laboratovarlarında çalışmaya başlasınlar." diye konuştu.
Pelin Şengül de kistik fibrozis hastalarına destek vermek için etkinliğe katıldığını, herkesin bu konuda duyarlı olmasını arzuladığını ifade etti.
KİSTİK FİBROZİS NEDİR?
Kalıtsal hastalık olan kistik fibrozis, hücre zarındaki su ve tuz geçişini, solunum yolları, pankreas, mide-bağırsak sistemi ve ter bezleri başta olmak üzere vücudun tüm salgı sistemlerini etkiliyor.
Vücutta salgılanan sıvı içeriğinin değişmesi, akciğerlere dirençli enfeksiyon ajanlarının kolayca yerleşmesine neden oluyor. Bu da müzmin iltihaba ve akciğerlerin uzun dönemde harap olmasına yol açıyor. Hastalığın kesin tedavisi olmamakla birlikte erken tanı ve etkili tedavi yöntemleriyle hastalar keyifli ve aktif hayat yaşayabiliyor.
Hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için gen tedavileri araştırılıyor.
- izmir
- kistik fibrozis
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.