Milyonları ekranlara kilitleyen efsane yapım Game of Thrones önümüzdeki sezon izleyicilerine veda ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington, dizinin final sahnesiyle ilgili konuştu. Başarılı aktör, Game of Thrones'un senaryosunun son bölümünü okuduğunda ağladığını açıkladı.

Londra'da bir televizyon programında konuşan Kit Harington, "Ekiple birlikte geçtiğimiz hafta senaryonun sonunu öğrendik ve ağladım" dedi.

Game of Thrones’un yıldızı, projenin izleyicilere vedası hakkında ise, "Sekiz yıldır bu işe emek veriyoruz ve her şeye elveda demek tuhaf hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Kit Harington'ın dizinin en çok sevilen karakterlerinden Jon Snow'a hayat verdiği Game of Thrones, 8. sezonuyla final yaparak izleyiciye veda edecek. Ancak sevilen dizi, yayın hayatının sonuna gelmesine rağmen uzun bir süre popülerliğini koruyacak gibi duruyor.