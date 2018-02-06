Ağrı’da kitapçılık yapan Serhat Kaya, 7 ay önce kitap satışı yapılan işyeri açtı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kaya, Albert Einstein, ABD Başkanı Donald Trump, Adriana Lima’nın da arasında bulunduğu ünlü isimlerin fotoğrafları ve yöresel şivenin yer aldığı afişler asarak, düşük olan kitap satışlarını katladı.

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