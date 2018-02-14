Bağcılar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’ne gelen kitapseverlere, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kitap ile “En güzel sevgili kitaptır” notu bulunan gül armağan edildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kütüphanedeki masalara, Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar” kitabı ile “En güzel sevgili kitaptır” notu iliştirilmiş gül bırakıldı.

Ders çalışmak için kütüphaneye gelen gençler, kendileri için hazırlanan sürprizi görünce tebessüm etti. Sürprizin kendisini mutlu ettiğini dile getiren öğrenci Büşra Aydın, gül ve kitabın anlamlı bir hediye olduğunu kaydetti. Hasan Ilık isimli öğrenci de masadaki gülleri görünce çok heyecanlandığını belirtti.

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