Kitle Fonlaması Sistemi girişimciler için hayata geçiriliyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasayla sermaye piyasası kurumlarına, kitle fonlanmasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kitle fonlama platformları eklenecek.



Kitle fonlaması sistemi aracılığıyla tecrübe sahibi yatırımcılarla tecrübesiz yatırımcıların bir araya gelmesi sağlanacak. Başta teknoloji odaklı yatırımlar olmak üzere, tüm sektörlerde erken aşamada finansmana ihtiyaç duyan girişimcilere kaynak sağlamayı amaçlayan sistem, fikri bulunan ancak kaynağı yetersiz girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak.



Yatırım ortamından uzak duran kitleyi, tasarruflarını yatırıma yönlendirmeyi amaçlayan sistemle sermayenin tabana yayılması hedefleniyor. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve araç çeşitliliğinin artırılmasını amaçlayan kitle fonlama platformlarıyla sermaye piyasalarında kaynak toplanmasına imkan sağlanacak.



FON ARZ EDENLERLE FON TALEP EDENLERİ BULUŞTURACAK



Buna göre, kitle fonlaması faaliyeti, kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) kurulmasına izin verilecek kitle fonlaması platformları aracılığıyla gerçekleşecek ve kanunun izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlüğüne ilişkin hükümlerine tabi tutulmayacak. Bu platformların temel işlevi, fon arz edenlerle fon talep edenleri elektronik ortamda buluşturmak olacak.



Proje fikirlerine platform üzerinde yer verilecek. Katılmak isteyen fon sağlayıcılara yazılı ve görsel bilgiler sunulacak ve paranın ne şekilde yatırılacağı duyurulacak.



Toplanması beklenen fon tutarının tamamlanmasından sonra ilgili şirkete paranın aktarılması sağlanacak.



Bu platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleriyle girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslarla toplanan fonların ilan edilen amacına uygun kullanıldığının kontrolüne ve denetimine ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenecek.



SPK'dan izin alınmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplandığına veya Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışından kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, internet sitesine erişim engellenecek.



KİTLE FONLAMASI BİRÇOK ÜLKEDE UYGULANIYOR



Kitle fonlamasının en yaygın ve başarılı örnekleri ABD ve İngiltere'de bulunuyor. Kanada’dan Yeni Zelanda'ya birçok ülke kitle fonlamasını kullanarak geliştirmeye çalışıyor. Sektörle ilgili çalışmalar yapan ve çeşitli veriler derleyen "Crowdsourcing.org" raporuna göre, dünya genelinde kitlesel fonlama yöntemiyle sağlanan fon miktarı 2015 yılı sonunda 34,4 milyar dolar olarak tahmin edildi.



Yurtdışı düzenlemelerine bakıldığında ise toplanabilecek fon tutarıyla ilgili bazı sınırlamaların yer alması dikkati çekiyor. Örneğin şirketlerin son 12 aylık dönemde kitle fonlaması yoluyla toplayabilecekleri fon tutarı İtalya ve İngiltere'de 5 milyon avro iken Fransa ve ABD'de 1 milyon avro olarak düzenleniyor. Türkiye'de ise kanunda, bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Kanunda, bir proje veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenecek esaslar dahilinde halktan para toplanabileceği belirtiliyor. Kitle fonlaması faaliyetinin ilk olarak ortaklığa dayalı olarak başlaması planlanıyor.



TÜRK GİRİŞİMCİLERİ FİKİRLERİNİ DÜNYAYLA PAYLAŞABİLECEK



Girişimcilerin dünyadan fon toplamalarına imkan verecek şekilde dizayn edilecek sistemde, platformlara yabancıların erişimi de olacak. Böylelikle çekirdek finansman sağlamada sorun yaşayan girişimciler fikirlerini dünyayla da paylaşabilecek.



Sistem yenilikçi iş planına sahip gençler ve bunlara destek imkanlarına sahip yatırımcılar açısından önemli bir fırsat sağlayacak.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'de erken aşamada gelecek vadeden projeler bulunduğunu, bu projelere kaynak sağlamak için teminat noktasında kitle fonlamasının önemli olduğunu belirtmişti. Şimşek, yasal mevzuatın çıkmasının ardından SPK'nın kitle fonlamaları platformlarına lisans vereceğini bildirmişti.

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