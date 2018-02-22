Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, abisi Cem Tatlıtuğ’a mide endoskobisi yapılması için Ulus’ta bulunan bir hastaneye gitti. Tatlıtuğ, ”Midesinde küçük bir problemi vardı. Durumu iyi çok şükür” dedi.



‘Hadi Be Oğlum’ filmiyle alakalı konuşan Tatlıtuğ, “Filmden memnunuz. İnsanların samimiyetimizi hissetmiş olmaları çok güzel bir şey” dedi.



Muhabirlerin “Siz de şehir şehir AVM’lerdeki sinema salonlarını gezecek misiniz?” sorusuna Tatlıtuğ, “Sinema salonları gezmek benim işim değil. Benim işim oyunculuk, ben de işimi yapıyorum. Ben yaptığım işe, samimiyete bakarım. Benim içime sinen bir iş oldu” dedi.





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