Tatil sezonunun ilk fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’dan geldi. Eşi Başak Dizer’le tatile çıkan yakışıklı oyuncuya, arkadaşlarıyla birlikte denize açılan Ulusoy eşlik etti. Teknelerini Marmaris’te dip dibe demirleyen ekibin tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı
MORAL İÇİN MAVİ TURA ÇIKTI
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti tatil sezonunu açtı.
Teknelerini Marmaris’te demirleyen çifte, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Çağatay Ulusoy da eşlik etti. Moral depolamak için arkadaşlarıyla mavi tura çıkan oyuncu, soluğu kankasının yanında aldı.
Ulusoy ise uyanır uyanmaz kendini serin sulara bıraktı. Dizer’in uyanmasıyla ünlü çift de suya girdi.
TEKNEDEN TEKNEYE SOHBET
Teknelerini dip dibe demirleyen iki yakışıklı bol bol sohbet edip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Erken saatlerde kalkan Tatlıtuğ, bir süre balık tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
SABAH SPORU
Yaklaşık yarım saat suda kalan Çağatay Ulusoy tekneye tırmanarak çıktı. Denizden çıkar çıkmaz şınav posizyonu alıp şınav çeken yakışıklı oyuncu, fit haliyle göz doldurdu.
ÖPMEYE DOYAMADI
HT Magazin'den Hakan Yağcı'nın haberine göre denize girmeden önce romantik dakikalar yaşayan Tatlıtuğ çifti, suyun içinde de romantik dakikalar yaşadı. Birbirlerini öpücüklere boğup aşk tazeleyen ikili, tekneye çıkıp duş aldıktan sonra güvertede dinlenmeye çekildi.
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