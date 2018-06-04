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Teknelerini Marmaris’te demirleyen çifte, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Çağatay Ulusoy da eşlik etti. Moral depolamak için arkadaşlarıyla mavi tura çıkan oyuncu, soluğu kankasının yanında aldı.