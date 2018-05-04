Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan başlatılan bir soruşturmada savcılığa ifade verdi. Tatlıtuğ'un muhasebecisinin vergi kaçırıp kaçırmadığı konusunda araştırma yapıldığı, bu durumu ünlü oyuncunun bilip bilmediği araştırılıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, adliye çıkışı açıklama yapan Tatlıtuğ, "Mali müşavirlerimizle bir takım sıkıntılarımız vardı. Kendisine ödemiş olduğumuz faturaları gider olarak defterine işlememiş. Mağduriyetimizi dile getirdik" dedi.