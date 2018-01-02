Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendisinden tahsil ettiği halde vergi borçlarını yatırmayan muhasebecisinden şikayetçi oldu. 3.5 milyon TL zarara uğradığı ileri sürülen Tatlıtuğ, savcıya verdiği ifadede, "Hem ben hem devletim mağdur oldu" dedi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendisine kesilen 3.5 milyon TL vergi cezasını görünce şok oldu. Tatlıtuğ vergi müfettişleri incelemeye geldiğinde muhasebecisinin ödediği vergi borçlarını yatırmadığı ortaya çıktı.
Vergilerini düzenli ödemesine rağmen böyle bir borçla karşı karşıya kalan yakışıklı oyuncu muhasebecisi Erdal D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde Tatlıtuğ’un, aldığı hizmetler ve vergi borçlarını yatırması için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar yatırdığı ancak Erdal D.’nin bu paraların tamamını yatırmadığı belirtildi.
MUHASEBECİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Kıvanç Tatlıtuğ’un şikayetinin ardından muhasebeci Erdal D. savcıya verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Kıvanç Tatlıtuğ da avukatı Yalçın Kavak ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturma savcısına şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.
İfadesinin ardından gazetecilere dolandırıcılık olayıyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Hem ben devletim zor durumda kaldı" dedi. Mali müşaviri Erdal D.'nin kendisini mağdur ettiğini belirten Tatlıtuğ şöyle konuştu;
"KENDİSİNE ULAŞILAMIYOR"
"Kendisinden şikayetçi oldum. Savcıya gerekli açıklamaları yaptık. Mağduriyetimin giderilmesi ve önümüze güzel bakabilmemiz için gerekenleri yaptık. Kendisine şu an ulaşılamıyor ama tüm gerekli çalışmalara yapılıyor. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Maalesef insan güveniyor. Güveninin karşısında bir takım sorunlarla karşılaşabiliyor. Şu zamana kadar bir çok insanın başına gelmiştir. Detayları zamanı geldiğinde açıklayacağım. Rakam konuşmayalım. Ciddi bir meblağ mağduriyetim var. İncelemeye tabi tutulduğum zaman farkına vardık bir takım ciddi sıkıntılar olduğunu. Gerekli tüm dosyalarımızı ve evraklarımızı toparlayıp sayın savcımıza şikayetçi olarak geldik.”
FOTOĞRAF: HABERTÜRK HABER MERKEZİ
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