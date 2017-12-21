Kıvanç Tatlıtuğ'un bir yeteneği daha ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sık paylaşım yapmayan oyuncu piyano çaldığı videoyu Instagram hesabından yayınladı. Tatlıtuğ yayınladığı kareye, "Gel bak bir elimde gözyüzü var hala..." notunu düştü.



Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce yorum yağdı.



Tatlıtuğ, Feridun Düzağaç'ın şarkısı "Beni Bırakma"yı çaldı. Videoyu Feridun Düzağaç da beğendi.

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